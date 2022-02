Covid 19 : chute continue du taux de positivité qui atteint les 5,4%

Au cours de la semaine du 26 janvier au 2 février, 209 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 74,8 cas pour 100.000 habitants.

On notre 3 personnes hospitalisées pour Covid, dont 2 en réanimation. “L’amélioration de la situation sanitaire continue sur le territoire”, déclare l’ARS, qui appelle à poursuivre les gestes barrières au travail, entre amis et en famille.

Il est également primordial de continuer à prévenir la diffusion du virus en se dépistant au moindre doute. Le centre pour voyageurs sera ouvert ce samedi au sein des locaux de la compagnie SGTM – Maria Galanta (83 ancienne route nationale) à M’tsapéré de 7h à 12h.

“Enfin, à partir du 15 février, les différentes mesures en lien avec la mise en place du pass vaccinal et du maintien du pass sanitaire pour les mineurs, seront effectives. Il est donc nécessaire que toutes les personnes éligibles à la dose de rappel se présentent dans un des centres de vaccination du territoire.

Intensifier la vaccination, dont le rappel dès trois mois, particulièrement chez les sujets âgés et respecter l’ensemble des mesures préconisées en cas de symptôme, de test positif et de contact à risque sont nécessaires pour limiter les formes graves et freiner les répercussions sur notre système de soins.”