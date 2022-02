“Devenez les cadres de demain”, la campagne 2022 est lancée

S’engager à revenir à Mayotte après ses études, et recevoir pour ces dernières une aide substantielle, c’est l’essence du dispositif Cadres d’Avenir, ouvert aux futurs bacheliers. La préfecture ouvre la campagne pour la prochaine rentrée.

Devenez les cadres de demain

Le dispositif Cadres d’avenir pour Mayotte recrute sa promotion

2022-2023

Le dispositif Cadres d’avenir pour Mayotte vise à promouvoir la formation de cadres locaux

pour soutenir le développement de Mayotte. Des étudiants et des professionnels à fort

potentiel sont sélectionnés pour effectuer une formation universitaire dans l’Hexagone ou à la

Réunion dans un secteur jugé prioritaire, pour une durée maximale de 5 ans et avec une

obligation de revenir exercer à Mayotte.

Les personnes pouvant postuler sont les bacheliers ayant obtenu une mention Très bien, les

étudiants de L3 du CUFR ayant obtenu une admission en master, les étudiants de L2 du CUFR

ayant un projet professionnel réel et sérieux, les étudiants déjà en mobilité et les

professionnels du secteur public, privé ou associatif souhaitant reprendre des études.

Les personnes sélectionnées bénéficieront d’une formation au départ, d’un accompagnement

renforcé et personnalisé durant leur parcours de formation. Elles pourront bénéficier d’aides

financières prenant la forme :

• d’une prime d’installation d’un montant maximal de 800 euros ;

• du financement d’une partie des titres de transports ;

• d’une allocation mensuelle d’une durée de cinq ans destinée à compléter les ressources

financières des bénéficiaires. Le total cumulé des aides financières ne peut dépasser la

somme de 808 euros mensuels pour les étudiants et 1 433 euros pour les

professionnels.

À l’issue de la formation, les personnes sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement

afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement dans les entreprises, les

collectivités publiques et les établissements publics de Mayotte.

Les candidats doivent postuler exclusivement en ligne sur la démarche suivante :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cadre-d-avenir-mayotte-candidature

Date limite de dépôt des candidatures : le lundi 8 mai 2022 à minuit (heure de Mayotte).

Liste des pièces qui devront être communiquées sur le site :

– Une pièce d’identité,

– Les relevés de note des 3 dernières années,

– un CV,

– Une lettre de motivation,

– Une attestation d’inscription ou de préinscription dans la formation souhaitée,

– L’avis d’imposition,

– Le livret de famille complet si vous êtes rattaché(e) au foyer fiscal de vos parents.

Les résultats seront publiés à compter du 6 juillet 2022

