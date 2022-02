Levée de l’obligation du port du masque à Mayotte

Avec un taux de positivité en baisse à 6%, le préfet Thierry Suquet décide que de nouveaux allègements doivent être pris pour Mayotte. Cependant, les voulés et manzaraka sont toujours interdits.

L’amélioration de la situation sanitaire du département a conduit le préfet Thierry Suquet à décider de quelques allègements, avec l’accord du directeur de l’ARS Mayotte.

Rien de révolutionnaire, à partir du 3 février 2022, le port du masque n’est plus obligatoire à Mayotte “mais reste fortement recommandé dans les lieux ouverts à très forte densité”, et le gouvernement a décidé que le recours au télétravail n’est plus obligatoire mais reste recommandé.

Les mesures toujours en vigueur :

Port du masque obligatoire dans un certain nombre de lieux à très forte densité, tels que les bus scolaires, les barges, les taxis, les commerces, les salles polyvalentes, les stades, les lieux de culte etc… ;

Interdiction des manzarakas et des voulés ;

Interdiction de diffusion de la musique amplifiée ;

Interdiction des activités de prestation à domicile de traiteurs, de location de chapiteaux, tentes ou barnums à particuliers, d’animateurs de soirée à domicile, ainsi que le transport de matériel de sonorisation ;

Jauge dans les commerces à 75 % de leur capacité.

“Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire reste en vigueur à Mayotte. En cas de dégradation de la situation sanitaire, le préfet pourra reprendre de nouvelles mesures de freinage pour protéger la population.

Il est nécessaire de rester mobilisé et de poursuivre nos efforts pour lutter activement contre le virus en appliquant les gestes barrières. Il est nécessaire de compléter son parcours vaccinal par une dose de rappel afin de lutter efficacement contre le variant Omicron.

Pour le moment, même vaccinés, continuons à respecter les gestes barrières.”