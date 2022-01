Transdev lance une vaste opération de médiation autour des transports scolaires

Tôt le matin, ils sont au bas mot une cinquantaine à attendre le passage du bus scolaire à Majikavo Koropa. On se dit que le seul médiateur au polo orange relève un défi quotidien au regard des violences qui peuvent éclater ça et là le long du trajet qui achemine les élèves dans leurs établissements. C’est pourquoi Transdev a décidé de solliciter 5 associations qui travaillent au quotidien avec les jeunes, afin d’assurer un lien avec le gestionnaire du transport scolaire à Mayotte. « Elles sont habituées à intervenir en matière de médiation et d’accompagnement », met en avant le communiqué de la société.

Une harmonie violette s’affiche sur la photo de ces nouveaux médiateurs, puisque ce26 janvier 2022, Transdev Mayotte a réuni l’ensemble des associations partenaires pour une remise de tenues uniques afin de symboliser le démarrage de ces partenariats.

« L’objectif de ces collaborations est de permettre une unification sur le territoire de Mayotte et une coordination collective dans les quartiers. Ensemble ces associations œuvreront dans le sens d’une amélioration de la qualité de vie dans les quartiers, les lieux de passages des bus scolaires, et aux abords des établissements scolaires. »

Les associations concernées sont SOP Manga Télé, Les grands Frères SC, Conseil Local Des Parents D’élève Du Collège Frédéric D’Achery, Comité de Surveillance Citoyenne de Dagoni Majicavo, Trévani En Action.

On le voit, l’accent est mis sur les secteurs de Kawéni et Koungou. « Ces associations de proximité jouent un rôle essentiel pour faire vivre le lien social et assurer la cohésion sur le territoire ».

La signature avec les associations partenaires est assortie d’un slogan, « Mastaha, Msomo, Maesha, Maoré Ensemble », (Respect, Education, La Vie, Mayotte Ensemble).

A.P-L.