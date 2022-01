Aggravation de la délinquance générale à Mayotte en 2021

En écho aux chiffres nationaux de la sécurité intérieure publiés la semaine dernière par Interstats, la préfecture vient de sortir une infographie sur l’évolution des faits de délinquance entre 2020 et 2021. Les zones police (Grand Mamoudzou) et gendarmerie (le reste de l’île) sont différenciées.

La délinquance générale s’est aggravée de 7,86% de 2020 à 2021, de manière quasiment identique sur l’ensemble de l’île. Par contre les violences et les coups portés contre des personnes se sont plus multipliées sur le Grand Mamoudzou, +26%, qu’ailleurs, +13%.

Au contraire, le nombre de cambriolages et de vols est en régression sur l’ensemble de l’île. Plus marqué en zone police, donc sur le Grand Mamoudzou, -9%, qu’en zone gendarmerie, où on enregistre un petit -0,16%.