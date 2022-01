Allègement des mesures sanitaires : levée du couvre-feu à partir de vendredi

A compter du vendredi 28 janvier matin (0h00) :

• Levée du couvre-feu sur l’ensemble du département

• Fin de la jauge de 6 personnes à table dans les bars et les restaurants

• Fin de la jauge pour les sorties en mer

• Fin de l’interdiction du sport en intérieur

• Rétablissement de jauge dans les commerces à 75 % de leur capacité.

L’ensemble des autres dispositions restent en vigueur, notamment :

• Port du masque dans l’espace public urbanisé et dans les établissements recevant du public

• Interdiction des manzarakas et des voulés

• Interdiction des activités de prestation à domicile de traiteurs, de location de chapiteaux, tentes ou barnums à particuliers, d’animateurs de soirée à domicile, ainsi que le transport de matériel de sonorisation.

“L’état d’urgence sanitaire reste en vigueur à Mayotte. En cas de dégradation de la situation sanitaire, le préfet pourra reprendre de nouvelles mesures de freinage pour protéger la population. Respectons l’ensemble des mesures sanitaires et de freinage applicables pour éviter des contraintes plus fortes encore.”

Le préfet Thierry Suquet et le directeur de l’ARS Mayotte Olivier Brahic, appellent au respect des gestes barrières et rappellent l’importance de faire sa dose de rappel afin de se protéger contre le Covid et de protéger les autres.