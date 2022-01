Covid 19 : Poursuite de la chute des indicateurs

Au cours de la semaine du 10 au 16 janvier, 3.181 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 1.138 cas pour 100.000 habitants, contre 1.346 il y a deux jours.

L’ensemble des indicateurs épidémiologiques continue donc de diminuer.

L’ARS appelle toujours à la vigilance, et à l’accélération de la campagne de rappel à Mayotte. “Au fil des mois, l’efficacité des vaccins diminue progressivement, ce qui justifie une nouvelle stimulation vaccinale pour maintenir la protection, notamment face aux variants. Faire sans tarder sa dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 est essentiel pour se protéger contre le virus et ses variants et pour limiter la progression de la pandémie. La recevoir à temps permet aussi de disposer d’un passe sanitaire valide.”

Avec le téléservice Mon rappel Vaccin Covid, déterminez en quelques clics la date de votre dose de rappel vaccinal contre le Covid-19