Gendarme blessé en contrôle de couvre-feu : les trois occupants du véhicule interpellés

Ce lundi soir, et alors qu’une équipe de gendarmes mobiles met en place une opération de contrôle de respect du couvre-feu à Tsimkoura (Chirongui), un véhicule refuse de ralentir, son conducteur ne se plie pas aux injonctions des militaires, et percute l’un d’entre eux. les faits se déroulent vers 20h30 au carrefour de Chirongui et de Mramadoudou. Le colonel de gendarmerie Olivier Capelle revient sur l’évènement: “Le gendarme mobile a été littéralement scotché au capot, et a été trainé sur cinquante mètres, avant de tomber lourdement sur la chaussée. Bien que blessé, il parvient à faire usage de son arme pour contraindre le conducteur à stopper le véhicule, et blesse deux occupants.”