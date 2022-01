La CSSM aussi octroie des subventions, et publie ses modalités d’action

La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte lance sa campagne d’instruction des subventions 2022, portant sur l’accompagnement aux familles, sur la réduction des inégalités territoriales et sociales sur le département et sur le soutien de l’innovation sociale.

Il s’agit d’accompagner des projets structurants et des actions répondant aux besoins du territoire sur les thématiques prioritaires suivantes : la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, la parentalité, l’animation de la vie sociale, la prévention santé et la préservation de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.

Les objectifs sont de développer l’offre d’accueil du jeune enfant en direction de toutes les familles, en luttant contre les inégalités sociales, de contribuer à la structuration d’une offre enfance et jeunesse adaptée aux besoins des familles, de favoriser les parcours d’accès à l’autonomie des jeunes, de développer des services et/ou des actions d’accompagnement des familles dans l’exercice de leur fonction parentale, de rendre visible l’offre de service parentalité sur le territoire, de développer des équipements et services d’animation de la vie sociale, de Soutenir des actions de prévention santé, de prévenir la perte d’autonomie des publics en situation de fragilité due à l’âge et/ou à l’état de santé.

On note des nouveauté dans les accompagnements pour 2022: soutien aux crèches à vocation d’insertion professionnelle (Crèche A.V.I.P), soutien aux projets Jeunes et Devenir Promeneurs du Net, soutien aux projets des Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), soutien aux projets de Points d’accueil et écoute jeunes (PAEJ), soutien au déploiement du Complément de Mode Garde Structure (CMG Structure), soutien à la mise en place d’une Convention Territoriale Globale.

Les porteurs de projet éligibles sont: les entreprises (uniquement sur la thématique Petite Enfance) et les associations, les collectivités territoriales, et les organismes publics.