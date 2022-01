Hidahya Mahafidhou nommée présidente de l’association Nayma

Aujourd’hui adjointe de direction dans un établissement scolaire de Tsararano, elle a officié pendant deux mandats en tant qu’élue locale et a également présidé le SMIAM pendant plusieurs années. « NAYMA reflète la vision que j’ai toujours portée. À la fin de mon mandat, j’ai voulu continuer de participer à la création de projets structurants, et j’ai alors tout de suite adhéré au projet de NAYMA. Nous sommes là pour aider la population en donnant aux jeunes un meilleur accès à la formation et à l’insertion professionnelle, tout en aidant les hommes et les femmes dans le besoin à retrouver une dignité grâce à l’accompagnement social. À travers nos chantiers de nettoyage des rivières et mangroves, nous espérons aussi redonner une belle image du territoire avec un environnement propre et préservé. Notre emblème sont nos fleurs, celles de l’île aux parfums. Il faut que Mayotte redevienne cette île et en finisse avec la pollution ! » Hidahya Mahafidhou