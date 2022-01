Vers un rétablissement des lignes téléphoniques le jeudi 13 janvier ?

Selon les responsables d’Only que nous avons pu contacter, les opérateurs n’ont pas été mis au courant des travaux de maintenance des deux câbles sous-marins, à l’origine du désagrément. Pas d’internet, pas d’appels internationaux, seul le local fonctionne, nous explique un responsable. « Nous mettons tout en œuvre pour au moins rétablir les communications vers l’international » est-il déclaré. D’autres opérateurs ont semble-t-il été également touchés, à l’instar de SFR.

De la même façon, les utilisateurs en itinérance sont privés de réseau. Le consortium du câble a annoncé un rétablissement pour le jeudi 13 janvier prochain.

Toutefois, « On est en train de mettre en place des liens temporaires au minimum pour la voix et les SMS, et un peu d’internet. » nous dit-on chez Only.