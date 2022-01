L’édition 2022 de l’Agenda du Conseil départemental vient de paraître

La nouvelle édition de l’Agenda annuel du Département vient de paraître. Chaque année, en effet, la collectivité édite à 5 000 exemplaires (dont 700 diffusés en métropole et à la Réunion via les délégations) un Agenda incluant plusieurs cahiers : l’île de Mayotte, les communes et leurs élus, la géographie et le peuplement, le patrimoine de Mayotte (un nouveau cahier), l’assemblée départementale, ses élu(e)s et son organisation avec un trombinoscope détaillé, les services de l’État et les numéros utiles, un zoom sur des organismes utiles à la population (CESEM, SPL 976, SDIS ou encore les délégations extérieures), un semainier illustré des grands rendez-vous de l’année à venir ou des dates déjà repérées (journées internationales, mondiales….).

Parmi les nouveautés de cette année, le semainier a été prolongé jusqu’au 12 février 2023, permettant ainsi à ceux qui utilisent leur semainier de ne pas connaître de rupture en début d’année, à l’arrivée de l’agenda suivant. Dans son éditorial, le président du Conseil départemental de Mayotte Ben Issa Ousseni rappelle, après avoir présenté ses Vœux aux mahorais(e)s, les thèmes traités : « Nous avons choisi de traiter deux sujets qui nous semblent importants : les principaux chantiers de la mandature en vue du programme que nous présenterons très prochainement aux mahoraises et aux mahorais, la départementalisation, ses atouts mais aussi ses limites, ou plus exactement ce qu’il nous faut encore conquérir dans les années à venir ». Un cahier traite donc des acquis à préserver et des avancées à conquérir de la départementalisation, à l’approche du projet de loi Mayotte. Le second cahier évoque, lui, les grands défis de la mandature auxquels est confronté le territoire de Mayotte. Cet Agenda, qui regorge d’informations pratiques (horaires des barges, supports de communication…), est disponible dans la mesure des stocks à raison d’un exemplaire par personne auprès de la direction de la communication du Conseil départemental.