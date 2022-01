6601 cas de COVID-19 confirmés à Mayotte lors de la première semaine de janvier

La propagation du variant Omicron sur le territoire continue. Les indicateurs épidémiologiques ne cessent de se dégrader. Face à cette situation fragile, il est primordial de rester vigilants et de se faire dépister, dans un centre dédié, dans une officine ou au CHM, au moindre doute ou symptôme afin de tenter de contenir l’épidémie.

Ainsi, cette semaine le centre de dépistage voyageur déménagera au gymnase de Cavani. Il proposera à la fois des tests PCR pour les voyageurs ainsi que des tests antigéniques pour la population générale :

Pour les voyageurs (PCR) : 7h – 12h le : mardi / mercredi / jeudi / samedi

Pour la population générale (tests antigéniques) : 7h – 14h45 : du lundi au dimanche

Par ailleurs, toutes les personnes éligibles à la dose de rappel sont appelées à se rendre dès que possible dans un centre de vaccination afin de relancer leur immunité et ainsi, se protéger et protéger leur proches. Se faire vacciner, reste à l’heure actuelle, notre meilleure arme pour lutter contre la Covid-19.

Enfin, l’ARS rappelle qu’il est impératif de respecter les gestes barrières que l’on soit en famille, entre amis ou au travail : port du masque obligatoire, lavage fréquent des mains, aération des espaces clos, pas de contacts non nécessaire, distanciation de 2 mètres etc.

Retrouvez la carte des Centre dépistage (2) et celle des Centres vaccination – semaine 10-01