Météo France émet un bulletin de vigilance jaunes fortes pluies/orages

Prévisions pour la soirée et la nuit: Les nuages se dissipent partiellement au profit des espaces étoilés. En cours de nuit, d’autres nuages nous intéressent et occasionnent des averses localement. Le vent est variable faible de dominante Ouest, de 05 à 15 km/h, sauf léger renforcement au passage d’averses. La mer est belle.

Prévisions pour la journée du vendredi 07 janvier 2022 : Le matin, le temps est très nuageux par des nuages d’altitude au début puis progressivement des nuages convectifs nous touchent par l’Est accompagnés de passages d’averses et grains localement. Le vent est variable faible d’Ouest dominant de 05 à 15 km/h. La mer est belle. L’après-midi, malgré quelques éclaircies, le temps reste très nuageux mais les averses s’amoindrissent. Le vent est faible d’Ouest-Nord-Ouest de 05 à 15 km/h. La mer demeure belle. Les températures extrêmes prévues pour la journée de demain sont de : 25°C et 32°C à Kani-Kéli 26°C et 32°C à Longoni