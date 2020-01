Alpha Blondy, nouveau volcan et cyclone Kenneth, vos articles préférés de 2019

Alors que s'ouvre 2020, une retrospective sur 2019 s'impose. Année riche en actualité et en émotions, les temps forts de l'actualité mahoraise au premier semestre sont clairement axés sur le nouveau volcan, mais la culture, la sécurité et la météo sont en bonne place ! Mais Zaïnoudine Younoussa, gendarme mobile mahorais, tient la tête du classement.

Quelle année ! Alors que s’achève 2019, un coup d’oeil en arrière permet de se rendre compte de la densité de l’actualité pendant les derniers mois. Rien que sur le premier semestre, nous avons relevé une quinzaine de sujets qui vous ont passionné. En voici une sélection.

En première place, un article concernant “Zaïnoudine Younoussa, gendarme mobile de passage dans son île” a été lu plus de 20 000 fois ! Perçu comme un exemple pour la jeunesse mahoraise, il avait profité d’un séjour à Mayotte pour faire de la sensibilisation dans les établissements scolaires, et l’initiative a été particulièrement saluée.

Sans surprise, le sujet le plus rassembleur reste le nouveau volcan (d’ailleurs, quelqu’un sait comment il s’appelle finalement ?). L’article sur sa découverte paru le 16 mai totalise plus de 17 700 vues. Auxquelles il faut ajouter les milliers de lectures supplémentaires pour les articles connexes, y compris ceux parus avant la découverte de l’édifice de 800m de haut. Les découvertes de poissons morts par des pêcheurs ont notamment défrayé la chronique.

Autre sujet majeur du début d’année, le cyclone Kenneth, qui a fait trembler Mayotte avant de frapper durement les Comores et le Mozambique. Le cyclone avait fait de nombreuses victimes, quelques semaines à peine après le passage d’un autre cyclone dans le canal du Mozambique, Idai. De l’aide humanitaire avait transité par Mayotte sous la supervision de la Croix Rouge.

En toute logique aussi, le sujet sécuritaire restait prégnant, un an tout juste après les grèves de 2018. La visite en avril de Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, vous a particulièrement intéressés. Si la visite a été interrompue par l’incendie à Paris de la cathédrale Notre-Dame, autre sujet marquant de l’année, quoique plus lointain, son échange avec le préfet d’alors Dominique Sorain a été très relayé.

Enfin d’autres sujets plus épisodiques, insolites ou inquiétants vous ont massivement mobilisés sur le site du JDM, comme l’évacuation sanitaire du président Soibahadine, la venue d’Alpha Blondy à Mayotte, et le cas insolite de ce surveillant pénitentiaire qui vivait sous une fausse identité.

Il s’agit là d’une liste non exhaustive qui se limite aux articles ayant été le plus lus, exception faite des faits-divers tragiques que nous avons choisi de ne pas intégrer à cette rétrospective. Les six mois suivants seront décortiqués dès demain dans votre Journal de Mayotte. Bonne année à tous et merci de la commencer avec nous !

Y.D.