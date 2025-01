Coupure d’eau à Mtsapéré, Majicavo-Koropa et Pamandzi Ouest de 10h à 18h

Aujourd’hui, les habitations des secteurs de Mtsapéré, Majicavo-Koropa et Pamandzi Ouest seront privés d’eau de 10h du matin jusqu’à 18h ce soir. La société mahoraise des eaux explique que « les niveaux d’eau dans les réservoirs de tête (Maji-Haut et Pamandzi) sont insuffisants à cette heure pour permettre le maintien de la distribution d’eau » et qu' »une fermeture provisoire de la distribution est donc impérative afin de favoriser le remplissage de ces réservoirs ».

Lors de la remise en eau, la SMAE conseille aux usagers du service de veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes « tout doucement » ; de laisser couleur l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire) et de faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau.