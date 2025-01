La Croix-Rouge française poursuit le déploiement de ses actions pour venir en aide aux Mahorais

La Croix-Rouge française a mobilisé l’ensemble de ses délégations pour apporter des renforts humains. « A ce jour, des dizaines de volontaires de l’Hexagone et de La Réunion mais aussi des équipiers de Réponse aux Urgences sont sur place, d’autres prennent la relève lors des rotations. Ils réunissent toutes les compétences pour porter secours, aider à l’acheminement et aux distributions de produits de première nécessité ou de matériel, potabiliser l’eau, ou encore pour apporter un soutien psychologique et aider au rétablissement des liens familiaux », indique l’ONG dans un communiqué.

Améliorer l’accès à l’eau potable

L’hôpital de Mamoudzou ne fonctionnant pas à pleine capacité depuis le passage de Chido, alors que l’afflux de blessés et de patients souffrant de maladies liées à l’eau insalubre a aggravé la situation, la Croix-Rouge française a déployé une stratégie d’intervention en quatre axes : améliorer l’accès à l’eau potable, renforcer la prévention sanitaire et l’accès aux soins, surveiller les épidémies et évaluer les besoins en santé, et enfin renforcer l’approvisionnement en produits de santé essentiels. « Après la réponse d’urgence, le territoire aura besoin de temps long pour se reconstruire. Ces réponses, il ne faut pas qu’elles soient amenées de l’hexagone vers Mayotte, il faut s’appuyer sur les populations pour renforcer la résilience de ce territoire », explique Philippe Da Costa, Président de la Croix-Rouge française.

Des dizaines de tonnes de matériel acheminées

Selon la Croix-Rouge française, plus de 100 tonnes de matériel ont été déployées à Mayotte depuis le 15 décembre via les ponts aérien et maritime avec La Réunion. Ce sont notamment des kits de reconstruction de l’habitat, des bâches de protection, des lampes solaires, des couvertures, des savons, des kits d’hygiène individuels, ou encore des générateurs. « Une partie de ce matériel a été mise à disposition des autorités sur place, l’autre est distribuée par les équipes de la Croix-Rouge en lien avec les Centres Communaux d’Action Sociale et les autres acteurs locaux », fait savoir la Croix-Rouge.

Par ailleurs, 3 unités de traitement d’eau, permettant de fournir chacune jusqu’à 40.000 litres d’eau potable par jour, ont été déployées, et les maraudes de l’équipe mobile santé-précarité, composées de professionnels de santé, de médecins bénévoles, etc. ont également été remises en place, et plusieurs milliers d’aquatabs, pastilles qui permettent de potabiliser l’eau, ont été distribuées.

Aussi, pour répondre au plus près des besoins des personnes impactées par ce cyclone, la Croix-Rouge française a lancé un appel à dons financiers. Les dons peuvent être effectués sur le web : www.croix-rouge.fr ou par chèque à l’ordre : Croix-Rouge française – Urgence Mayotte – 75678 Paris Cedex 14

Enfin, la Croix-Rouge française a déjà engagé plus de 4 millions d’euros d’aide qui vont lui permettre d’intervenir pendant les 4 prochains mois dans les domaines de la santé, de l’eau, l’hygiène et l’assainissement avec la distribution de kits d’hygiène et de produits de première nécessité.