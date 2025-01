La rentrée scolaire se fera le 20 janvier avec de fortes disparités

Les thématiques abordées durant cette conférence étaient multiples et se voulaient rassurantes en apportant des réponses aux questions des Mahorais sur le bilan des victimes, l’eau, l’électricité, mais aussi et surtout sur la rentrée scolaire dans les établissements qui accueilleront les élèves le 20 janvier.

Une rentrée scolaire avec de fortes disparités

Le recteur Jacques Mikulovic n’a pas caché que cette rentrée scolaire de janvier 2025 serait « disparate, en fonction des établissements et des communes ». Prévue normalement le 13 janvier, elle est repoussée au 20 pour accueillir les élèves « dans des conditions optimales ». La semaine du 13 au 18 janvier va servir à faire un état des lieux des locaux, à les préparer au mieux pour accueillir les élèves en toute sécurité, mais aussi pour prendre en compte les difficultés des personnels. « Des dispositifs vont être pris pour assurer la sécurité des élèves. Des bâches vont être installées pour couvrir les bâtiments, et des travaux vont être entrepris pour reconstruire et clôturer les enceintes. Des extincteurs seront aussi installés. Le préalable c’est la sécurité des établissements afin d’accueillir les élèves. Des scenarii de protocoles vont être adaptés à la situation de chaque commune », a ainsi indiqué le recteur.

Une grosse semaine de travaux donc pour accueillir un maximum d’élèves la semaine d’après, le 20 janvier. Mais on sait déjà que sur les quelques 117.000 que comptent l’académie de Mayotte, tous ne la feront pas à cette date. Jacques Mikulovic a concédé que « nous allons accueillir les élèves de manière progressive, de façon disparate. Dans le 1er degré nous aurons 70% de capacité d’accueil, peut-être davantage. Des rotations vont être mises en place dans les communes, y compris celles qui n’en avaient pas. Nous aurons le détail, commune par commune, à la fin de la semaine prochaine », a-t-il déclaré. Pour le second degré, le recteur se veut également confiant puisque « certains établissements seront en pleine capacité », tout en expliquant que 5 d’entre eux ont été particulièrement touchés par le passage du cyclone. Il s’agit du lycée Bamana, du lycée du Nord, du collège de Labattoir, du collège de Chiconi et celui de K1. Ainsi selon les premières estimations, 1.123 classes du secondaire pourront accueillir des élèves. « 448 classes sont totalement détériorées, et 178 vont être nettoyées dans la semaine », ce qui fait dire aux membres du rectorat que 80% devraient être en état d’accueillir des élèves le 20 janvier.

En outre, dès le 13 janvier des programmes lumni seront diffusés sur les chaines de TV locales de Mayotte pour « réenclencher la dynamique ». La priorité sera donnée aux classes qui ont des examens cette année (Terminales, 3e, filières professionnelles). Concernant Parcoursup, un accompagnement spécifique sera mis en place, ainsi qu’une réactivation des espaces numériques et un renforcement des équipements informatiques dans les établissements. Au sujet des enseignants qui ont quitté l’île suite au passage de Chido, Jacques Mikulovic, optimiste, « mise sur leur retour massif ! ».

Le bilan humain, les centres d’hébergement, l’électricité, l’eau…

Après un long exposé des mesures qui vont être mises en place pour la rentrée, c’est le préfet, François-Xavier Bieuville, qui a pris la parole pour faire un point de situation et à l’entendre concernant l’accès à l’eau potable, « on va d’amélioration en amélioration, de jour en jour. Notre production actuelle est un peu moins de 40.000m3/jour. Il y a encore un décalage entre la production et la distribution car nous cherchons actuellement les fuites pour les réparer. La situation d’avant Chido devrait revenir rapidement », assure-t-il. Et de souligner le fait « qu’il n’y a pas de territoire sans eau », et que même dans les endroits les plus reculés de l’île, « il y a des distributions de bouteilles ». Puis d’insister, mordicus, que l’eau du robinet est potable en dépit de certains doutes émis par la population. « La qualité de l’eau est contrôlée par l’ARS qui estime qu’elle est potable ! ».

Pour l’électricité, le préfet se réfère aux données d’EDM, « 76% des foyers ont de l’électricité, ce qui représente environ 39.000 abonnés sur les 53.000 connus ». En outre, la priorité est mise sur les 4 communes du Nord qui ont été les plus impactées. « A l’heure actuelle 20 gros groupes électrogènes ont été installés principalement dans ces communes… Nous en avons 140 plus petits que nous allons commencer à distribuer ».

En ce qui concerne les centres d’hébergement, François-Xavier Bieuville a confirmé que les gens qui y étaient accueillis « vont être invités à quitter ces établissements avec humanité mais aussi avec fermeté », tout en garantissant qu’ils allaient être relogés dans un autre endroit, « qui est en cours d’identification ».

Enfin au sujet du bilan humain, le préfet de Mayotte assure qu’un travail d’investigation et des opérations de secours « d’aller vers » ont été entreprises dès le 14 décembre dernier. « 514 opérations ont été menées et près de 3.500 personnes ont été prises en charge par les secours. Je démens formellement que nous ayons 60.000 personnes disparues ! A-t-il clamé. Nous avons à l’heure actuelle 40 personnes décédées et une quarantaine de personnes disparues avec Chido. On ne peut pas aller beaucoup plus loin avec les chiffres… ».

B.J.