Caillassages : les bus scolaires toujours en ligne de mire

C’était bien avant le chant du coq qu’ont commencé les agressions de véhicules ce lundi matin. Quatre bus ont été la cible de jets de pierre à Koungou, « entre 5h et 5h30, dans un laps de temps de 20 minutes », nous indique la gendarmerie. Et au même endroit, devant le collège de Koungou, à proximité des travaux. Plus tard, des tirs de grenades lacrymogènes ont été entendues vers 6h30 sur les hauteurs du village.

L’agression a fait trois blessés légers chez les élèves, dont au moins un est scolarisé au lycée des Lumières, ajouté à un fort traumatisme.

« Les patrouilles de gendarmerie étaient à proximité et se sont rendues le plus rapidement sur les lieux », indique encore le chef d’escadron Bidet, comme un scénario qui se reproduit à l’infini, « le fait d’une petite poignée d’individus ».

A ces quatre bus aux vitres brisées, il faut rajouter un 5ème ce lundi après-midi, toujours à Koungou nous informe Frédéric Delouye, Directeur de Transdev Mayotte. Et trois hier : « Dans la nuit de samedi à dimanche, trois cars ont été saccagés alors qu’ils étaient entreposés au LPO de Sada. EN deux jours, ce sont 8 véhicules qui sont à nouveau immobilisés. » Impossible d’en tirer des conclusion sur les périodes d’avant ou d’après vacances scolaires, puisqu’il a 15 jours, c’était 19 bus qui étaient endommagés en une seule journée.

