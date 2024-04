Nouveau cas de choléra identifié à Koungou

Un nouveau cas de choléra a été confirmé à Mayotte le jeudi 11 avril, dans la commune de Koungou. Il s’agit une nouvelle fois d’un cas importé d’Anjouan où l’épidémie s’est propagé rapidement ces derniers jours. Etant donné la fréquence des arrivées de kwassa, on peut craindre une contamination plus importante que celle qui est actuellement identifiée.

Le porteur du virus arrivé des Comores, présentait des symptômes caractéristiques de la maladie, « il s’est présenté spontanément aux urgences du Centre hospitalier de Mayotte » où il est pris en charge, indiquent la préfecture et l’ARS Mayotte. « Dès l’alerte reçue, les équipes de l’agence régionale de santé sont intervenues sur le lieu d’habitation de la personne, afin de procéder à la désinfection du foyer et à l’identification des cas contacts pour leur délivrer le traitement. Des nouvelles interventions sont en cours, afin de compléter les investigations et de vacciner les personnes résidant aux alentours ».

Les acteurs resteront mobilisés sur ce secteur notamment pour délivrer les consignes de sanitaires : consommation d’une eau contrôlée, lavage des mains régulier, et éviter toute nouvelle transmission de la maladie.

La préfecture et l’ARS de Mayotte rappellent que toute personne revenant d’une zone de circulation active du choléra (Union des Comores, Tanzanie, Kenya,…) et présentant des symptômes type diarrhée ou vomissements, ou toute personne n’ayant pas voyagé et présentant des symptômes caractéristiques (diarrhée profuse ou inexpliquée), est invitée à s’isoler et contacter immédiatement le Centre 15.