Crise de l’eau : poursuite des accompagnements de l’Etat jusqu’au 29 février

D’une crise à l’autre. La crise sociale avait presque fait oublier la crise de l’eau, qui avait presque fait oublier la crise sécuritaire… qui avait presque fait oublier cette concentration d’épines dans la chaussure de Mayotte.

Fort heureusement le ciel joue sa partition cette année pour nous abreuver d’eau, les retenues sont pleines à 100% pour Dzoumogne, et à 80% pour Combani. Avec de bonnes prévisions pour le mois à venir, nous dit Météo France.

Une pluviométrie qui nous permet de puiser dans les eaux de surfaces et dans les réserves souterraines, et donc à la préfecture de pouvoir alléger les tours d’eau en alimentant les robinets deux jours sur trois

Pour autant, les aides se poursuivent encore 10 jours, puisque l’Etat annonce la prolongation jusqu’au 29 février de l’aide exceptionnelle aux entreprises touchées par la crise de l’eau. Il s’agit d’une aide allant de 15 à 20% du chiffre d’affaires 2022, en fonction de la vulnérabilité de l’entreprise à la ressource. Nul doute que cet accompagnement sera le bienvenu en cette période de crise sociale où le secteur privé est fortement touché. Devrait prendre le relais un accompagnement annoncé dans ce contexte par Gérald Darmanin.

Prolongation également jusqu’au 29 février de la prise en charge des factures par l’Etat, maintien du gel du prix de vente de l’eau en bouteille dans les commerces, et ce, jusqu’au 15 avril, et mise en place d’un stock stratégique dans les administrations et les collectivités locales qui doit permettre à compter du 1er mars, « de remplacer la distribution de l’eau dans les différents points et de fournir de l’eau potable en cas de rupture et ou de nécessité. » Ces deux dernières mesures doivent également permettre de contrer une éventuelle épidémie de choléra dont les principales mesures ont été annoncées ce mardi. Car la distribution quotidienne de bouteilles d’eau se termine également ce 29 février, qui sera donc partiellement compensée par la distribution de l’eau à partir des « stocks stratégiques ».

Le préfet rappelle que « parce que chaque goutte compte, nous devons continuer nos efforts de consommation d’eau pour préserver la ressource ».

A.P-L.