Drogue : 1,6 tonne de méthamphétamine saisie en mer au large de Mayotte

Mardi dernier le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) a saisi plus de 1,6 tonne de drogue de synthèse de type méthamphétamine à bord d’un boutre en provenance du nord de l’océan Indien, à environ 70 nautiques de Mayotte. Cette substance a été immédiatement saisie pour destruction. Cela représente la plus importante saisie de ce type de drogue enregistrée en zone maritime sud de l’océan Indien.

Le boutre, dont les caractéristiques permettaient de suspecter qu’il se livrait à du trafic de stupéfiants, a été intercepté par l’équipage du Champlain conformément au droit international et aux responsabilités de la Marine nationale, indiquent les autorités.

Les flux illicites, qu’il s’agisse de trafic de drogues, de migrants ou de marchandises, font peser une menace importante sur la situation sécuritaire, sociale et sanitaire de la région, souligne la préfecture de Mayotte. Aussi, la protection des intérêts français dans le sud de l’océan Indien dont ceux de Mayotte est une priorité pour l’État.

Pour rappel, en 2023, les moyens des forces armées de la zone sud océan Indien (FAZSOI) avaient déjà saisi près de 7 tonnes de stupéfiants.