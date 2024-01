Hippocampus ouvre sa saison avec un spectacle de contes

Pour sa rentrée, l’association Hippocampus propose, Maisara, la tragédie de l’enfant Buyu, un conte de Mayotte.

Dans le royaume de Maswainy, Maisara décide de quitter le village pour venir en aide à sa famille. Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, elle parcourt la forêt. Fatiguée, elle rentre dans le ventre de l’arbre et elle entend des voix qui l’interpelle. Elle décide de faire une pause. L’enfant Buyu, ami d’enfance de Maisara est témoin des parcours de la jeune fille, possédée par les esprits durant son chemin. Il prend la terrible décision d’abattre l’arbre qui nourrissait le village. Finalement, qu’est-t-il devenu, l’enfant Buyu

Samedi 3 février 2024 à partir de 15h à Dembeni, à l’auditorium de l’Université de Mayotte. Conteur et musicien : Ntro

Percussions : Thierry Rateau

Prod : Cie. Herecumbe de Mayotte.

« Nos différences nous unissent, est né de la rencontre entre Audrey, conteuse et danseuse, et Ange, slameur. Ils ont uni leurs talents, leurs racines, leurs inspirations, leurs valeurs et leurs différences pour « semer des mots ». Parce que leurs différences les unissent et les enrichissent magnifiquement, les deux artistes nous surprennent par une balade artistique au pays des mots et des émotions qui dansent au son des instruments de base que sont la voix et le geste, accompagnés par le multi-instrumentiste Kako. »

Compagnie « Les Semeurs de mots » du collectif d’artistes ARFOLIE

Ange Minkala : slam

Audrey Lasa : conteuse et danseuse

Karamoko Sanogo : musique, kora, percussions, flûte peule

Entracte entre les deux spectacles de 50 mn chacun. A partir de 10 ans.

Avec le soutien de la DAC de Mayotte et en partenariat avec la commune de Dembéni