L’agenda loisirs du week-end : Du théâtre, de l’orthographe, du sport et des soirées

Vendredi 26 janvier

– Pôle culturel de Chirongui : Représentation scolaire/ Théâtre : La Patience de l’araignée (Lamine Diarra)

– De 19h30 à 1h : Karaoké animé par Mauro au Dagoni

Un grand artiste local qui vous accompagnera sur scène pour pousser la chansonnette à vos côtés …

Notre carte snacking et restauration sera disponible de 19h30 jusqu’à 22h00 (burgers/samoussas/kebabs/paninis/salades/plats)

Le bar à cocktails sera en place tout au long de la soirée ! Karaoke de 19h30 à 23h suivi d’un show mix Dj jusqu’à 1h

Pensez à réserver les places sont limitées … Esprit correct exigé la direction se réserve le droit d’entrée !

Info/Résa : Facebook : Le Dagoni ; Mail : ledagoni976@gmail.com ; Tel : 0269623632/ 0639099749

Samedi 27 janvier

– A partir de 14h30 : Évènement de Rotary Club Mamoudzou Hippocampe

Faisons la dictée du Rotary France et pays francophones pour la lutte contre l’illettrisme. On vous attend sans fautes !

Lieu : Collège Kaweni 1 – Inscription via le QR sur l’affiche – Informations au 0639 69 66 69 ou à ladicteeduritaryoi@gmail.com

– A partir de 15h : Basketball

Colorado Beetle vs Vautour de Labattoir, au plateau de M’tsahara

– De 18h à 23h : La toute première de l’année Kizomba à Mayotte au Mermoz Lounge

L’accès au Mermoz reste gratuit mais l’accès à la piste de danse (pour danser) sera payant, pour seulement 10€ avec un cocktail avec ou sans alcool OFFERT. Vous pouvez venir au Mermoz sans danser, venir avec vos amis(es) à une table déguster les délicieux cocktails et tapas. La musique sera assurée par des DJ qui vous ambianceront en mix live sur les rythmes Kizomba Urbankiz Douceur Semba Kompa…

– A partir de 20h30 : Théâtre – La Patience de l’araignée (Lamine Diarra) au Pôle culturel de Chirongui

« La patience de l’araignée » de la Cie la voie du caméléon Les Praticables – Lamine DIARRA. « La pièce raconte une prise de parole. « Je suis l’oublié qui se désigne » : ce sont les premiers mots de la pièce. Moussa, à la fois le héros et le conteur, se dresse tout d’un coup parmi la foule des anonymes parce qu’il ne peut plus se taire, face à l’injustice qui lui est faite et qui est celle que subit l’immense majorité de l’humanité. À travers l’histoire de Moussa, Dieudonné Niangouna, l’auteur, peint dans une écriture charnelle et poétique un homme en quête d’humanisme dans notre monde d’aujourd’hui, dont la loi est l’iniquité. »

Lien de réservation

– Début de soirée : C’est avec une grande joie qu’Atomix Sound System sera heureux de vous accueillir pour fêter la nouvelle année ensemble dans le site magnifique de Djalimou, une pépinière située dans les contreforts du Mont Choungui juste au-dessus de Kani-Kéli.

Cet endroit magique a déjà fait place à une Atomix en Septembre et nous sommes honorés de pouvoir vous y emmener à nouveau. Mais c’est aussi avec un peu de tristesse, car à cette occasion nous fêterons également le départ de notre cher président Jean Philippe Moya (Alias Jp pour les intimes, mon frère de son for ever ) qui après plus de dix ans de dévotion et d’investissement sans faille pour Atomix Sound System va nous quitter pour de nouvelles aventures à l’autre bout du globe, qui, je n’en doute pas, se feront au rythme de grosses infra basses.

Alors pour cette occasion particulière Atomix Sound System vous prépare une petite dinguerie de teuf avec plein de surprises. La première qui n’en n’est pas une puisque notre ami Rémi l’a déjà annoncé , et bien ce sera la présence de l’autre Sound System historique de l’île @Doujah Sound. Et ce ne sera donc pas un mais deux sound système, pour deux ambiances différentes.

Music : Line up avec Concerts, Dj Guests et Dj Atomix

Bar et restauration sur place – Les Dancefloor seront couverts pas d’inquiétude

Conseils d’Atomix : Pensez à être autonome en eau…Deux petits gestes pour la planète : Pensez co-voiturage – Prenez vos eco-cup

Déguisements fortement recommandés – Tarif : 18 € en prévente / 25 € sur place

Lien prévente

Dimanche 14 janvier

– A partir de 6h30 : Évènement de Rotary Club Mamoudzou Hippocampe

Course et marche à la pointe Mahabou – Mamoudzou

Durée : 5 h 30 min

Course de 10km : Rdv à 6h30 sur site / Marche de 5km : Rdv à 8h30 sur site

Participation : 15€ – Inscriptions sur place

Pré-inscription chez : Habari Presse, La Croisette, Mayotte Bureau, Madora.