Perturbation de la distribution d’eau potable en raison des fortes pluies

La Mahoraise des Eaux informe les usagers que les fortes pluies ont occasionné des crues importantes qui ont affecté la qualité des eaux brutes avec colmatage des captages exploités pour la production d’eau.

« De ce fait, les productions des usines de Bouyouni, Mamoudzou, Ourouvéni, et Miréréni – Combani sont inférieures à la normale. Par conséquent, il est possible de s’attendre à des perturbations entraînant une diminution de la pression et un manque d’eau.

Ces perturbations peuvent toucher les communes suivantes: – Koungou – Mamoudzou – Tsingoni »