Éducation : Grève au collège de Kwalé jeudi prochain

Communiqué officiel :

Le mercredi 14 décembre 2023, dès 5h00 du matin, des jeunes, des « bandits », des « voyous », ont commencé à commettre des exactions sur la route et au niveau du pont de Tsoundzou I. À la suite de ces incidents, les forces de l’ordre sont intervenues et ont repoussé les belligérants vers le collège de Kwalé.

Les élèves qui y étaient déjà, arrivés vers 6h00, ont été mis en situation de sûreté (PPMS), soit dans le réfectoire, soit dans l’amphithéâtre, par les personnes de la direction, et par les quelques personnels s’y trouvant. Les personnels enseignants, et agents, en route pour venir effectuer dignement leur tâche quotidienne, ne pouvaient plus avoir accès à leur lieu de travail. Des exactions et des tentatives d’intrusion ont été signalées. Les parents ont réussi à venir chercher leurs enfants, non sans mal, au moment où les forces de l’ordre en accordaient l’accès.

Le lendemain, soutenus par les parents, habitant pour la plupart à Kwalé, à Tsoundzou I, et II, bien mobilisés, les enseignants, AED, et agents, organisèrent une Assemblée générale, pour lister les problèmes liés à ces différentes exactions. Ils ont employé leur « droit de retrait », ne se sentant pas en totale sécurité dans le contexte actuel.

Parmi les problèmes soulevés, la plupart se réfère aux questions de grillages obsolètes, de portails ouverts en permanence, de caillassages facilités par les ouvertures se trouvant à des endroits permettant aux « voyous » d’avoir la possibilité de s’introduire dans le collège.

De plus, le chantier du « stade », se situant devant le collège, mal sécurisé, donne des outils devenant des armes utilisées par les délinquants : des tiges de fer transformées en « javelots », des morceaux des briques lancés comme des cailloux.

Des solutions ont été proposées : remplacer par des murs en béton les grillages, ou bien les renforcer et y mettre des concertinas ; réparer voire changer les portails cassés.

Au terme de cette Assemblée générale, il a été décidé que le « droit de retrait » perdurerait le vendredi 15 décembre, ce qui a amené la fermeture de l’établissement, étant donné aussi que les parents ne souhaitaient pas y envoyer leurs enfants, pour des raisons de sécurité.

A la rentrée, une journée de grève, portant les revendications des parents et des personnels listant les différents problèmes, et les solutions apportées, comprenant tous les acteurs et actrices concerné (e)s, se déroulera le jeudi 18 janvier 2024, effectuée si des solutions ne sont pas apportées, accompagnée d’une manifestation.

Le représentant du Conseil d’administration au collège de Kwalé, pour L’Assemblée générale des parents d’élèves, et des personnels du collège de Kwalé.