Prévision d’évolution de Belal en cyclone tropical intense : Air Austral modifie son programme de vol

Le centre du système Belal se situe ce samedi soir entre 400 et 500 km au nord-nord-ouest de La Réunion. Une intensification jusqu’au stade de cyclone tropical intense est prévue par Météo France dans les 24 à 36 prochaines heures, avec un système s’approchant progressivement des Grandes Mascareignes par le nord-ouest. « BELAL devrait donc être un cyclone très dangereux accompagné de vents extrêmes à proximité du coeur du phénomène lorsqu’il abordera les îles soeurs, et en particulier La Réunion, à partir de la nuit de dimanche à lundi et en journée de lundi. L’incertitude sur la trajectoire exacte est encore de l’ordre de 100 à 120 km, mais la probabilité d’un passage à proximité immédiate de La Réunion est significative », prévoit Meteo France.

En conséquence, la compagnie aérienne Air Austral adapte son programme de vol pour le week-end. « Dès le déclenchement, par la Préfecture de La Réunion, du stade de « Pré-alerte jaune cyclonique » du plan ORSEC, Air Austral a mis en place une cellule de crise et se prépare au passage du système cyclonique. »

Pour la journée du 14 janvier 2024 :

Pour les vols au départ de la Réunion

Réunion > Paris :

– Le vol UU971 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Paris prévu à 11h20 heure locale est maintenu à l’heure

– Le vol UU975 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Paris prévu à 21h00 heure locale est avancé

Les passagers sont avancés sur le vol UU9975 du même jour. Le départ est prévu de La Réunion à 14h30 heure locale.

Réunion > Maurice :

– Le vol UU102 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Maurice prévu à 07h00 heure locale est annulé

– Le vol UU106 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Maurice prévu à 07h10 heure locale est annulé

– Le vol UU104 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Maurice prévu à 08h30 heure locale est annulé

– Le vol UU108 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Maurice prévu à 12h00 heure locale est annulé

– Le vol UU120 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Maurice prévu à 14h30 heure locale est annulé

« Les passagers se verront proposer une alternative de voyage dès confirmation de la réouverture de l’aéroport de la Réunion Roland Garros et en fonction des évolutions météo à La Réunion et à l’île Maurice. Ils seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral. »

Réunion > Mayotte :

– Le vol UU276 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Mayotte prévu à 17h20 heure locale est avancé

Le départ est prévu à 07h15 heure locale.

Réunion > Fort Dauphin > Tuléar :

– Le vol UU651 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Fort Dauphin et Tuléar prévu à 10h45 heure locale est avancé

Le départ est prévu à 07h00 heure locale. Arrivée prévue à Fort Dauphin à 07h45, et à Tuléar à 09h30

Réunion > Tananarive :

– Le vol UU611 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Tananarive prévu à 15h40 heure locale est avancé

Le départ est prévu à 14h20 heure locale.

Réunion > Johannesburg :

– Le vol UU343 du dimanche 14 janvier 2024 à destination de Johannesburg prévu à 20h30 heure locale est avancé

Le départ est prévu à 14h40 heure locale.

Réunion > Seychelles :

– Le vol UU421 du dimanche 14 janvier 2024 à destination des Seychelles prévu à 10h45 heure locale est avancé

Le départ est prévu à 07h00 heure locale

Pour les vols à l’arrivée à La Réunion :

Paris > Réunion :

– Le vol UU974 du dimanche 14 janvier 2024 Paris CDG – La Réunion prévu à 19h30 heure locale est annulé

– Le vol UU972 du dimanche 14 janvier 2024 Paris CDG – La Réunion prévu à 22h45 heure locale est annulé

Maurice > Réunion :

– Le vol UU103 du dimanche 14 janvier 2024 Maurice – Réunion prévu à 08h30 heure locale est annulé

– Le vol UU107 du dimanche 14 janvier 2024 Maurice – Réunion prévu à 08h40 heure locale est annulé

– Le vol UU105 du dimanche 14 janvier 2024 Maurice – Réunion prévu à 10h00 heure locale est annulé

– Le vol UU109 du dimanche 14 janvier 2024 Maurice – Réunion prévu à 13h30 heure locale est annulé

– Le vol UU121 du dimanche 14 janvier 2024 Maurice – Réunion prévu à 16h55 heure locale est annulé

Mayotte > Réunion :

– Le vol UU277 du dimanche 14 janvier 2024 Mayotte-Réunion prévu à 12h30 heure locale est avancé

Le départ est prévu à 09h30 heure locale



Fort Dauphin > Tuléar > Réunion:

– Le vol UU651 du dimanche 14 janvier 2024 Fort Dauphin – Tuléar Réunion prévu à 12h30 de Fort-Dauphin et 14h15 de Tuléar heure locale est avancé

Départ prévu de Fort-Dauphin à 08h45 heure locale

Départ prévu de Tuléar à 10h30 heure locale.

Tananarive > Réunion:

– Le vol UU612 du dimanche 14 janvier 2024 Tananarive-Réunion prévu à 17h15 heure locale est annulé

Johannesburg > Réunion :

– Le vol UU344 du dimanche 14 janvier 2024 Johannesburg-Réunion prévu à 23h45 heure locale est annulé

Seychelles> Réunion :

– Le vol UU422 du dimanche 14 janvier 2024 Seychelles-Réunion prévu à 14h20 heure locale est avancé

Le départ est prévu à 10h35 heure locale