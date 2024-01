Mamoudzou : Fermeture exceptionnelle des services de la ville

Le deuxième jour des Assises de la Croissance Verte s’est poursuivi ce mercredi 29 novembre dans l’hémicycle Younoussa Bamana. Les invités des pays voisins et les acteurs du traitement et de la valorisation des déchets à Mayotte ont été invités à présenter leurs actions. Peu d’idées nouvelles ont émergé de ses Assises qui étaient principalement un catalogue des structures existantes et des projets déjà en cours.