Réveillon 2024 : beaucoup de Mahorais n’ont pas le coeur à la fête

« Moi je ne fête pas, je reste tranquille chez moi », nous confie Yasmina, 39 ans, que nous avons interrogée devant la barge. « Les soirées à l’extérieur sont hors de prix et avec ce qu’il se passe sur les routes, ça ne donne pas envie de sortir de toute façon », renchérit Stéphane, 55 ans, attablé à la terrasse d’un café. D’autres font contre mauvaise fortune bon cœur en faisant la fête à la maison. « Nous on va se poser chez des amis et faire la fête sur place car c’est trop dangereux de sortir », explique Soulé, 27 ans. Le traditionnel voulé a toujours le vent en poupe à Mayotte, même si beaucoup choisissent de le faire chez eux cette année et non sur les plages comme à l’accoutumée.

D’autres personnes, plus aventurières, n’ont pas envie que les problèmes de sécurité viennent contrarier leurs projets. C’est le cas de Ginette, 28 ans, qui compte bien passer le réveillon sur l’une des plages paradisiaques de l’île aux parfums jusqu’au petit matin avec une bande de copines. Ou de Chris et Issa, deux jeunes amis qui ont l’intention de sortir en boîte « comme d’habitude pour le réveillon ». « Je vais d’abord aller prier puis on va faire la fête au 5/5 », précise Issa provoquant le fou rire de Chris qu’il venait juste de traiter de « mauvais musulman » car il avait l’intention de consommer de l’alcool en boîte de nuit pour le réveillon.

Une beach party à l’hôtel Trevani pour « ranimer la flamme »

Côté restaurateurs, peu comptent organiser de grandes festivités pour la même raison que leurs clients. « On va faire une petite soirée, mais je ne veux rien prévoir d’extraordinaire car on ne sait jamais comment ça peut tourner, donc je n’ai pas envie d’investir », déclare Baba Mahazatra, patron du célèbre « bar malgache » de Passamaïnty, rejoint par Casper, celui du bar Le Taxi-brousse, situé à Tsoundzou 2. Deux quartiers de Mamoudzou particulièrement en proie aux problèmes de délinquance. Le 5/5, plus central et mieux sécurisé, a les faveurs de la plupart des jeunes qui comptent bien aller s’amuser au son des musiques tropicales mixées par le DJ jusqu’au bout de la nuit.

L’un des rares établissements à proposer une soirée qui change de l’ordinaire pour le réveillon est l’hôtel Trévani où se déroulera une beach party à l’occasion de laquelle les artistes Terel et Says’z, venus de métropole, se produiront. « Les gens ont peur de sortir et je trouve ça terrible. Je fais donc cette soirée non pas pour gagner de l’argent, mais pour redonner aux gens l’envie de s’amuser ! Pour ranimer la flamme de Mayotte ! J’aime profondément mon île et cette soirée est pour moi l’occasion de redonner un peu le moral aux gens, de « sauver Mayotte à ma manière » ! », a-t-il déclaré. En plus d’une tarification qui se veut volontairement abordable, Tanchiki Maore a même prévu de venir chercher les gens au ponton de Mamoudzou avec son bateau personnel de 18h30 à 23h30, pour pallier aux problèmes de sécurité sur les routes. « On organisera des retours en bateau ou avec le bus de l’hôtel au petit matin », précise-t-il. De quoi redonner un peu le sourire aux fêtards refroidis par la délinquance !

N.G