Quatre individus interpellés pour vol et tentative de meurtre

Le 6 décembre dernier dans le cadre d’un conflit entre villageois, des habitants de Tsararano se sont rendus à Ongojou cagoulés et armés de machettes et ont pourchassé des personnes. Dans la panique l’une d’elles chute, les délinquants en profitent alors pour lui asséner plusieurs coups de machettes ainsi que des pierres et lui dérobent son téléphone portable. La victime est blessée aux membres inférieurs, supérieurs ainsi que sur la tête, nécessitant 30 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

L’enquête effectuée par les militaires de la brigade de Dembéni et appuyés par le groupe de travail de la section de recherches pour les troubles à l’ordre public a permis d’identifier quatre individus qui ont été placés en garde à vue mercredi dernier. Suite à leur présentation devant un magistrat vendredi, ils ont été mis en examen et incarcérés à la maison d’arrêt de Majicavo en attendant leur procès.