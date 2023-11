Clown Sans frontière en représentation à Mayotte

Clowns Sans Frontières, la Communauté de Communes de Petite Terre et La Prévention Spécialisée d’Apprentis d’Auteuil Mayotte travaillent ensemble sur un projet artistique appelé « M’Parano » qui signifie « Retrouvaille » en shimaoré.

Un spectacle humoristique et dynamique, gratuit, mêlant l’art du clown, la danse et la musique est monté pour le plus grand plaisir des clowns professionnels et des clowns en devenir. Ce spectacle est le fruit d’une résidence artistique d’une dizaine de jours à Kani-Kéli, 15 mineurs non scolarisés de 14 à 17 ans, venant de Dzoumogné, de Mamoudzou et de Petite Terre, ont travaillé avec 2 artistes de Mayotte (Nawal, chanteuse et musicienne et Fahardine Fakri alias Kris, danseur) et 2 comédiennes clowns de métropole au travers d’ateliers d’initiation.

Clowns Sans Frontières – France est une association artistique de solidarité internationale qui intervient, depuis 30 ans, en France et partout dans le monde pour apporter, à travers le rire et le spectacle, un soutien psychosocial à des populations victimes de crises humanitaires ou en situation de grande précarité. Pour en savoir plus sur cette association, cloquer ICI.

Le programme des représentations de ce fabuleux spectacle à travers l’île :