Sport : Une nouvelle Ligue de Boxe pieds poings et Arts Martiaux à Mayotte

Hirachidine COMBO, plus connu sous le nom de Hirachidine SAINDOU, originaire de Mayotte et célèbre champion du monde, d’Europe et de France en Boxe Pieds Poings, s’est engagé activement dans le développement des Sports de Combats et des Arts Martiaux à l’échelle internationale pour Mayotte et La Réunion : « L’ambition de notre Ligue Régionale Mayotte et La Réunion, affiliée à la Fédération Sport de Combat, est de fournir aux athlètes mahorais et réunionnais les opportunités qui étaient jusqu’ici hors de leur portée sur leur territoire. Nous souhaitons les voir participer fièrement aux compétitions internationales amateurs, en tant que représentants de la France et de leurs îles respectives. Ces opportunités englobent les sports de combats pieds poings ainsi que les arts martiaux pour les athlètes de 6 ans jusqu’aux vétérans. Les seules barrières qui existent sont notre propre volonté de participer, notre fierté, qui ne doit pas entraver la participation de nos athlètes à ces événements historiques pour le sport mahorais et réunionnais, et toute forme de jalousie », a-t-il déclaré dans un communiqué

Par ailleurs, les championnats du monde ICO englobent un large éventail de disciplines, allant des sports pieds poings aux arts martiaux, en passant par les démonstrations et le Martial Boxing. Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire dans plusieurs disciplines lors de la même compétition : « Nous croyons fermement en leur potentiel. En leur accordant notre confiance, en leur fournissant les ressources financières et matérielles nécessaires, et en encourageant la détermination de nos athlètes, nous sommes convaincus qu’ils réussiront à atteindre cet objectif. Il est essentiel de noter que contrairement à la FFKMDA, nos championnats internationaux incluent des compétitions de type Light, offrant ainsi à tous les athlètes du groupe France FSC des chances équitables de médailles dans leurs disciplines de prédilection ».

La Ligue Régionale de Mayotte et La Réunion ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les athlètes de la région.