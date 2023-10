Mauvaise qualité des analyses de l’eau sur le réseau de la zone de Choungui

Dans le cadre de l’intensification des analyses de l’eau par l’ARS Mayotte des analyses font état d’une non-conformité de la qualité de l’eau à Choungui depuis ce mercredi soir.

« Ces résultats imposent de prendre des mesures de précaution en urgence pour garantir la potabilité de l’eau consommée par la population dans les villages de Boueni, Chirongui, Mtsamoudou, Bambo-Ouest, BamboEst, Mbouanatsa, Mzouazia, Moinatrindri, Hagnoundrou village, Majimeouni village, Tsimkoura, Kani Be, Kani Keli, Ngouja, Choungui. »

Il est demandé à l’ensemble de la population de ce secteur de faire systématiquement bouillir l’eau avant de la boire, faire à manger ou se brosser les dents. « L’ébullition permet de stériliser l’eau et d’éliminer ainsi toutes les bactéries présentes. Cette eau peut être stockée dans un récipient dédié, conservée à l’abri de la chaleur et peut être utilisée pendant 48 heures. Les précautions d’ébullition ne sont pas nécessaires pour les usages domestiques (vaisselle, ménage, alimentation des animaux) et ceux liés à l’hygiène (douche, lavage des mains…), pour lesquels l’eau du réseau peut être utilisée directement. »

De nouveaux contrôles seront effectués dans les tous prochains jours afin de suivre l’évolution de la situation. Ces résultats feront l’objet d’une communication.