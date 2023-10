ARS – Les analyses de l’eau redevenues conformes à Bambo Ouest

Ce n’est pas un scoop, Mayotte est une des régions de France la plus touchée par les agressions, et les stats le prouvent notamment sur les meurtres et les vols à l’arme blanche. Et encore, toutes ne font pas l’objet de dépôts de plainte, rappelle l’enquête « Insécurité et délinquance » du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure sur 2022