Le rectorat signe un partenariat avec la SIM sur 37 logements

C’est une suite de l’action engagée. En mai 2022, le rectorat de Mayotte initiait avec la SIM ce partenariat d’une réservation de logements à la location pour une période donnée.

Deux premières conventions de réservation en droit de suite avaient été signées sur une période de 20 ans pour un total de 13 logements sur le parc ancien. Il s’agit de réserver des logements pour une période déterminée.

Ce 20 septembre, ce sont quatre nouvelles conventions qui ont été signées entre la SIM et le rectorat, sur 37 logements. Avec une diversification géographique et sur le type de logement loués: de l’ancien, du locatif social sur du logement neuf qui seront mis en service en 2023 et 2024.

D’autres projets de partenariat ont été évoqués en terme de logement.