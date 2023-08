2ème édition du festival SANAA à Mamoudzou ou le pari fou d’un maire

Lors de l’annonce en 2022 du festival SANAA et de sa kyrielle de concerts, tout le monde avait regardé bizarrement le maire de Mamoudzou pour voir s’il avait toute sa raison. Coincé entre Covid et risque de délinquance, l’évènement faisait office de morceau de bravoure. Pourtant, dûment encadré, le festival avait égrainé ses artistes pour le plus grand bonheur d’un public venu en nombre, puisqu’ils étaient 64.000 sur trois jours à venir les applaudir. Une vraie réussite.

Un seul incident s’était produit en toute fin de festival, un mouvement de foule avait provoqué quelque panique bien compréhensible dans le contexte mahorais.

Donc, Ambdilwahedou Soumaila et ses équipes remettent ça. La scène est de nouveau positionnée place de la République, et accueillera 18 artistes, « cinq sont reconnus internationalement, comme Franglish, Zily, Nesly, Ronisia, Magic System ou Koba lad, les autres sont régionaux et locaux », annonce Mohamed Dhoul-Mahamoud, adjoint au maire chargé de la Culture.

Pour arriver à boucler les 500.000 euros de budget, majoritairement avalé par les déplacements des artistes à Mayotte, leur hébergement et la restauration, en plus de leur cachet, la mairie a notamment sollicité des sponsors qui ont répondu présent à hauteur de 160.000 euros environ, selon trois critères Gold (or) pour 10.000 euros, Silver (argent) 7.500 euros, ou Bronze, 5.000 euros.

Des forces de l’ordre en appui

Comme l’année dernière, un gros accent a été mis sur la sécurité, nous l’explique Ndéye Fatou Chauveau, Directrice générale adjointe Action territoriale et internationale à la mairie : « Nous avons positionné 25 policiers municipaux qui réguleront la circulation, deux escadrons de gendarmes, soit 30 militaires, 15 agents de la police nationale, et nous avons commandé une société de sécurité privée. Le jeudi soir où la programmation est plus légère, ils seront 30, et 45 les soirs suivants. Des modérateurs seront également dans la fosse avec le public, une cinquantaine de bénévoles ».

La capacité d’accueil maximale de l’évènement est de 15.000 spectateurs, « nous avons fixé le seuil de vigilance à 13.500. » l’affluence avait été telle que le Festival avait refusé du monde l’année dernière.

L’accès à ce festival gratuit se fera sur deux entrées, entrée et sortie, au Nord et l’autre au Sud. Et impose à la commune d’organiser la circulation en amont. « Elle sera restreinte à partir de 17h entre les rondpoints SFR et Zakia Madi, puis interdite dès 20h, il faudra donc passer par la côte Sogea. Le stationnement sur les places Mariage et Zakia Madi sera gratuit, et une zone est dédiée aux deux-roues. »

La programmation s’étale donc sur trois soirs. Le jeudi, vous pourrez applaudir DJ Bouyon, Dadiposlim, Eze-Boy & Madi, T-Matt, El Djine et Goulam. Vendredi soir, DJ Innocent, N-Pro game, Zily, DJ Set et Magic System, et enfin, lors de la grande soirée de samedi, DJ Sweety, Simao Poulo, Youbbee, Ronisia, Franglish, Maiitod et Koba Lad.

A.P-L.