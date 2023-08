Journée des infirmiers libéraux sur l’exercice coordonné et la e-santé

L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Infirmiers Océan Indien annonce la tenue d’une journée dédiée à leur profession à Mayotte.

Cet évènement qui se déroulera le 14 septembre 2023, de 8h à 16h, à l’hôtel Sakouli, abordera plusieurs thèmes : l’exploration des avancées de la e-santé, les opportunités majeures pour la profession infirmière et l’ouverture de discussions autour de l’exercice coordonné.

La journée débutera par un accueil dès 8h autour d’une tasse de café, « favorisant les interactions entre les participants ». Les moments de pause seront autant d’occasions pour les infirmiers de partager leurs expériences, de tisser des liens et de favoriser une collaboration renforcée », indiquent les représentants de URPS infirmiers OI, et informent de l’inauguration par Olivier Brahic, Directeur général de l’ARS Mayotte, « qui mettra en lumière l’impératif absolu d’assurer un environnement sécurisé et favorable à la pratique infirmière ».

Un moment sera consacré à la gestion de la crise de l’eau, et l’URPS présentera ses missions et projets. Parmi les temps forts de la journée, l’équipe de Tesis Mayotte présentera les solutions e-santé, évoquant les perspectives offertes par la télé-santé en ambulatoire, « et les outils permettant à court terme d’endiguer les problématiques d’accès à un médecin seront explorés ». L’accent sera également mis sur l’importance de la vaccination et ses implications dans le domaine de la e-santé, en prenant en compte les évolutions récentes.

Une session sera dédiée au Forfait d’Aide à la Modernisation du cabinet, conçu pour accompagner les infirmiers dans leur transition vers un exercice numérique et coordonné.

L’URPS Infirmiers Océan Indien est une association créée par la loi HPST, Hôpital, patients, Santé, territoires, qui représente les 3000 infirmiers libéraux de La Réunion et de Mayotte. Elle collabore avec les ARS de Mayotte et de La Réunion ainsi qu’avec les instances régionales.