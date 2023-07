L’agenda loisirs du week-end : Le retour des marchés paysan, du patrimoine linguistique, de la rando, des spectacles, un festival et du cinéma

Vendredi 28 juillet

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Barbie

– Pôle culturel de Chirongui : 20h30 – Concert de WAKIIZ

Réservation

– A partir de 17h et jusqu’à lundi : Le Festival Soma Zamani à Acoua

Le Festival Soma Zamani (FSZ) est une initiative née en 2021. Organisée par les cinq membres de l’équipe Comédie Zamani, pour la deuxième fois à Acoua. Elle a pour vocation de valoriser les femmes et les hommes qui ont œuvrés.es bénévolement au sein des associations visant des objets et publics divers et variés. Ce, en valorisant leurs talents, leur engagement et leur dévouement. Soit, une forme de reconnaissance du travail fait et du service rendu. Entrée gratuite !

– De 18h à 22h30 : OUZOURI EVENT – Scène ouverte / danse…

La Rocade de Sada gnabotiti

Infos : 06 39 67 70 68

– 19h : Cinéma de plein air – THORLOVE : LOVE AND THUNDER

Le Quartier d’été, c’est aussi des séances de cinéma gratuites, en plein air avec un plaid, des friandises ou un verre, c’est le moment pour se détendre ! N’oubliez pas vos tapis ! Plateau Mangajou

Samedi 29 juillet

– De 8h à 14h : Marché Paysan au Parc de Chiconi (Face ancien CCAS)

Désormais, tous les derniers samedis du mois du mois, la Ville de Chiconi, en partenariat avec la Communauté de Communes du Centre-Ouest – 3CO, vous propose un marché paysan avec l’Association des agriculteurs de Chiconi. Venez vous ravitailler en produits frais & locaux !

– De 9h à 12h : Patrimoine linguistique : présélection du concours d’éloquence Tamasha au PER de Coconi.

C’est avec un immense plaisir que le Département de Mayotte vous invite à la présélection du concours d’éloquence Tamasha. C’est l’occasion de dévoiler vos talents oratoires et de partager vos idées sur les thématiques liées à l’environnement, l’éducation et la Culture. Que vous soyez déjà un expert en prise de parole ou que vous souhaitiez simplement relever le défi, cette étape est ouverte à tous ! Ce projet vise à préserver les langues maternelles de Mayotte. C’est dans cet esprit que ce concours d’éloquence est né. Les langues mahoraises, le shimaore et le kibushi, sont désormais officiellement reconnues comme langues régionales de France et peuvent être théoriquement enseignées dans les écoles. C’est une avancée majeure pour Mayotte et son patrimoine !

Les objectifs : Promouvoir et valoriser les langues maternelles de Mayotte ; Apprendre à s’exprimer en public ; Affirmer et de défendre ses idées avec aisance ; Se réapproprier sa langue maternelle ; Rétablir une image valorisée des langues maternelles locales ; Encourager la pratique de ces langues.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 14h à 15h : Le Pôle Culturel de Chirongui, Hip Hop Évolution et Les Enfants de Mabawas s’associent pour vous inviter à un après-midi de restitutions artistiques dans la salle de spectacle du Pôle Culturel de Chirongui : – Restitution du stage de danse avec 14 jeunes et l’artiste chorégraphe Assane Mohamed “Assez”, dans le cadre du dispositif Été culturel 2023 du Pôle Culturel de Chirongui.

– Restitution des résidences artistiques et culturels de théâtre et de danse avec 14 jeunes et les artistes Dalfine Ahamadi et Massondi Saïd Ali, qui représenteront la délégation Jeunesse de Mayotte aux Jeux des îles de Madagascar en août prochain, accompagnée par Hip Hop Évolution et les Enfants de Mabawas, avec le soutien du Cros de Mayotte et de la Drajes de Mayotte.

Entrée libre – Ouvert à tous (dans la limite des places disponibles). Merci de confirmer le nombre de personnes par mail avant samedi midi.

Dimanche 30 juillet

La Ville de Chiconi et la MJCSC De Chiconi vous convient au Dimanche de la Baie avec une variété d’activités. Vous êtes invités à profiter des stands de nos commerçants et artisans situés le long de la rocade Bamana face à la baie de Chiconi, ainsi que sur la place Amboirou (Sicotram).

Au programme (de 13h30 à 18h30) : – Marché populaire : Commerçants, Artisans, Restauration ; – Activités MJCSC De Chiconi : Roller, Château gonflable, Trampoline ; – VTT Chiconi : Balade à vélo ; – Jeux de sociétés : Mraha & mölky.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 29 juillet à 10h : Miraculous – le film

13h : Les Déguns 2

15h30 : Insidious : The Red Door

19h : Mission : Impossible – Dead Reckoning

Dimanche 30 juillet à 10h : Barbie

13h : Le manoir hanté

16h : Les Déguns 2

19h : Oppenheimer

Infos