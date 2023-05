Le président Ben Issa reçu par la première ministre Elisabeth Borne

Les finances du Département étant fragile, les élus avaient fait leur compte et décidé de demander une nouvelle compensation de l’Etat pour les services consacrés à la prise en charge des non assurés sociaux liés à l’immigration clandestine, comme les PMI et l’Aide sociale à l’enfance. Des courriers avaient été adressés aux ministres Gérald Darmanin et Jean-Francois Carenco, évaluant à 65 millions d’euros en besoin de financement.

Ont également été abordés les thèmes évoqués dans la tribune rédigée par Ben Issa Ousseni et le président de l’association des maires de Mayotte, Madi Madi Souf, dans Le Monde,concernant notamment le retrait des forces de gendarmerie à l’issue de l’opération Wuambushu, lors des rencontres du président ” avec les plus hautes autorités politiques”: la première ministre Élisabeth Borne, le président du Sénat Gerard Larcher, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, Jean-Francois Carenco, ministre délégué aux Outre-Mer et Charlotte Caubel, Secrétaire d’Etat à l’enfance.