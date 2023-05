Transport : Les navettes de la Cadema veulent décongestionner Mamoudzou

Il va falloir que les automobilistes se rendant à Mamoudzou régulièrement prennent leur mal en patience car la rue Martin Luther King ne sera circulable que dans un sens. « Des travaux de voirie vont être réalisés, mais il va aussi être question de refaire l’ensemble des réseaux comme la téléphonie pour Orange mais aussi les circuits d’eau », indique Jean-François Bergeal, directeur de l’agence Narendre qui s’occupe de la maîtrise d’ouvrage. La Cadema précise également que les commerçants impactés par les travaux pourront monter un dossier auprès de l’agglomération afin d’être indemnisés par le manque à gagner. « Nous avons budgétisé 0,5% du montant des travaux pour justement indemniser les commerçants, ce qui représente entre 500.000 et 600.000 euros », explique Ludovic Mihai, directeur mobilité au sein de la Cadema.

La rue Martin Luther King sera ainsi davantage piétonne avec des trottoirs, une piste cyclable, des stationnements et des feux. « Ce sera aussi l’occasion de sécuriser la structure de la chaussée qui à tendance à s’effondrer à cause de la mangrove, raconte Jean-François Bergeal. A terme, cette rue devrait permettre un délestage de la route nationale », complète-t-il. Car dans un deuxième temps, il sera question de faire d’autres travaux afin d’aménager la RN justement.

La Cadema encourage de prendre les navettes et de faire du co-voiturage

Les travaux de Caribus ont débuté il y a quelques mois et devraient se terminer à l’horizon 2026 pour une mise en service en 2027. D’ici-là Mamoudzou va être systématiquement congestionnée par les flux de véhicules. Aussi, ceux qui s’y rendent régulièrement ont tout intérêt à emprunter les navettes gratuites mises à disposition des habitants de l’agglomération. « Ce système de navettes offre plusieurs avantages, argumente Ludovic Mihai. D’une part d’un point de vue économique puisqu’il y a un gain conséquent à la fin du mois au niveau de l’essence, notamment avec un budget pouvant être divisé par trois, car même dans les embouteillages les voitures consomment. Au niveau de la santé aussi, avec un repos physique et moral important, car selon nos sondages certaines personnes peuvent gagner de trois à quatre heures de sommeil par jour. Elles peuvent dormir dans les navettes et arrivées plus en forme à leur travail. Idem pour le soir, les gens sont moins fatigués et peuvent partager davantage de moments avec leurs proches. Même si les navettes ne sont pas forcément confortables, c’est toujours mieux que de ne pas dormir du tout. Par ailleurs, cela diminue également le danger sur la route », poursuit le directeur mobilité.

Pour développer les navettes, la Cadema a mis en place des parkings à Hajangoua et à Tsararano. Un deuxième parking devrait d’ailleurs voir le jour le mois prochain dans cette dernière commune. Mais au-delà de ça, comme a pu constater Ludovic Mihai, lui-même utilisateur au quotidien des navettes, « Cela (re)crée du lien social. Les gens discutent, partagent, échangent alors qu’ils ne se connaissent pas. On se recentre sur la culture mahoraise… ».

La Cadema va ainsi collaborer avec la préfecture et différentes collectivités afin d’assurer la sécurité des parkings pour les voitures des usagers et adaptera son offre de service en fonction de la demande qui risque fortement d’évoluer en fonction de l’avancement des travaux de Caribus. Actuellement ce sont onze navettes qui circulent par jour à raison d’un cadencement toutes les vingt minutes et toutes les quinze minutes en heures de pointe. Une deuxième ligne va ouvrir d’ici le mois de juin qui reliera les Hauts-Vallons à Mamoudzou et à terme Longoni à Mamoudzou. Selon Ludovic Mihai, les navettes permettent de diviser par deux le temps de transport.

Une troisième ligne est à l’étude pour relier Vahibé à Mamoudzou. D’ici le mois de septembre, un parking relais d’environ 350 places devrait sortir de terre à Passamaïnty. Un autre aux Haut-Vallons, du côté de Carrefour, est également en projet où entre 50 et 75 places seront mises à disposition des automobilistes. Enfin, selon Jean-François Bergeal, le premier tronçon de Caribus concernant le sud devrait être terminé au cours du premier trimestre 2024.

B.J.