75 habitats illégalement construits détruits ce mardi à Gnambotiti

En dépit des rebondissements judiciaires de la semaine dernière, l’opération de résorption de l’habitat insalubre de Gnambotiti a pu se dérouler ce mardi 11 octobre.

Précédée le 13 septembre par la destruction de 14 bangas à Trereni, l’opération RHI de Bandrélé s’est achevée ce mardi matin avec 75 habitations détruites.

Au total, ce sont 25 étrangers en situation irrégulière qui ont été interpellés, et 89 constructions en tôles et en parpaings qui ont été détruites, car édifiés illégalement sur des terrains appartement à l’État (Gnambotiti) et au Conseil départemental (Tréréni) et déclarés insalubre. Une opération déroulée dans le prolongement d’une précédente opération ayant porté sur la destruction de 120 bangas qui s’est déroulée à Bandrélé, en mai dernier, preuve de la détermination de l’Etat à lutter contre l’habitat insalubre.