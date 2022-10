AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

GIPEAM

ALI SOULA – Directeur

8 Rue de l’Hôpital

97600 Mamoudzou

mèl : ali.soula@europe-a-mayotte.yt

web : https://www.marches-publics.info

SIRET 13002956400015

Groupement de commandes : Non

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques;

L’avis implique un marché public

Objet : Acquisition de véhicules du GIPEAM

Type de marché : Fournitures

Procédure : Procédure adaptée ouverte

Technique d’achat : Sans objet

Lieu de livraison :

GIPEAM 1 rue du receveur madicombo

97680 TSINGONI

Durée : 3 mois.

Description : Le présent marché a pour objet l’achat de véhicules pour les besoins du Gipeam. Il sera également cofinancé par les fonds européens

Classification CPV :

Principale : 34100000 – Véhicules à moteur

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non

Les variantes sont exigées :Non

Valeur estimé hors TVA : 120 000,00 euros

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle :

Liste et description succincte des conditions :

– Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

– Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

– Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus

Marché réservé : NON

Réduction du nombre de candidats : Non

La consultation comporte des tranches : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Non

Visite obligatoire : Non

Critères d’attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Renseignements d’ordre administratifs :

Zaharia madi – m.zaharia@europe-a-mayotte.yt

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Remise des offres : 24/10/22 à 18h00 heure locale de l’acheteur au plus tard,

(soit le 24/10/22 à 17h00 heure de Paris au plus tard.)

Envoi à la publication le : 05/10/22

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info