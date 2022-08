Rentrée scolaire 2022 : nouveau cadre sanitaire

En accord avec le ministère et les autorités sanitaires du département, l’académie de Mayotte informe qu’il a été « convenu que la rentrée pourrait se dérouler dans le cadre du niveau socle du protocole ». Ce niveau socle se caractérise par les « cours en présentiel » aussi bien dans les écoles primaires, les collèges ou les lycées. Le protocole sanitaire est, en outre, fonction des « recommandations générales édictées par le ministère de la Santé et de la prévention » ; les activités physiques et sportives ne faisant l’objet d’aucune restriction.

Ce cadre sanitaire comporte par ailleurs 3 niveaux de mesures proportionnées qui s’échelonnent du « niveau 1 / niveau vert » au « niveau 2 / niveau orage » jusqu’au « niveau 3 / niveau rouge ».

Les évolutions significatives de ce cadre sanitaires consistent, selon le rectorat, en « l’application des règles retenues en population générale en matière de port du masque et de contact-tracing, pour le socle et les trois niveaux de protocole. Il n’y aura plus de mesures spécifiques au milieu scolaire sur ces enjeux, la simplification des règles applicables aux activités physiques et sportives en extérieur ».

Le protocole sanitaire, dans son entièreté, est accessible ici.