Comores : le gouvernement subventionne le riz ordinaire et le pain à 3,4 millions d’euros

Les deux mesures ont été prises, ces dernières semaines, pour éviter, d’une part, la hausse du prix du pain et celui du kilo du riz à 600 francs (1,2 euro), d’autre part, qui a connu une augmentation réelle de plus de 35%. Le gouvernement a ainsi promis une subvention de 400 millions de francs comoriens aux boulangers et 1,2 milliard à l'ONICOR, correspondant à la taxe prélevée de juillet à décembre 2022. Ces mesures sont loin d’atténuer l’inflation qui tenaille le quotidien des Comoriens.