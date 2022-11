Le festival des arts de Mamoudzou (SANAA) cherche ses sponsors

Dans le cadre de l’organisation du SANAA – festival international des arts de Mamoudzou – qui prend la suite du FESCUMA, la Ville de Mamoudzou fait un appel aux acteurs économiques du territoire pour être sponsors du plus grand festival du territoire et dont la dernière édition en 2019 avait totalisé 30 000 spectateurs.

Une association des acteurs économiques à « l’engouement que suscite le festival sur le territoire », par le biais de sponsoring, avec des retombées médiatiques pour les entreprises.

Les acteurs économiques souhaitant devenir sponsors du festival peuvent se rendre ce mardi 2 août à 16h à la réunion d’information à l’hôtel de ville de Mamoudzou. Ils pourront y récupérer dossier sponsoring, la lettre d’engagement partenaire et la convention de sponsoring de l’évènement pour son édition 2022.

Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester au plus tard le vendredi 05 août 2022 afin de pouvoir d’insérer leur logo sur les supports de communication.

Pour recevoir le dossier de sponsoring ou pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à contact@mamoudzou.yt