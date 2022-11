Prix à la consommation à Mayotte, un recul en juin mais une hausse de 4.9 % sur un an

En juin, l’Institut national de la statistique a constaté une baisse des prix à la consommation de 0.1 % par rapport à mai 2022. Ce recul est la première baisse mensuelle depuis décembre dernier et rompt ainsi six mois d’augmentation continue. Cette diminution s’explique par la baisse des prix des services (- 1.1 %) et par ceux des produits manufacturés (- 0.2%).

Un recul des prix observé en juin

Le recul du prix des services est imputable en particulier à la baisse des prix du transport (-3.4 %) et notamment à ceux de l’aérien « à la fin de la période de basse saison », précise l’Insee. Concernant la baisse des prix des produits manufacturés, l’Institut constate qu’elle est liée d’une part au recul « des prix de l’habillement et des chaussures » en raison de la période des soldes et, d’autre part, à la baisse « des prix de l’audiovisuel et informatique ».

En revanche, qu’ils s’agissent des prix de l’alimentaire ou de l’énergie, ces derniers continuent d’augmenter en juin. Dans le premier cas, la hausse observée est moindre que celle du mois de mai avec + 0,5 % contre + 1,4 %. Elle concerne notamment « les œufs et produits laitiers, les fruits frais et les céréales », détaille l’Institut avec respectivement une augmentation, par rapport au mois précédent de 2.4 %, 1.2 % et 0.9 %. Dans le second cas, les prix de l’énergie augmentent de 1.8 % par rapport à mai. Si les prix des produits pétroliers subissent une hausse de 4.2 %, « sur fond de tensions internationales », précise l’Insee, celui de la bouteille de gaz connaît en revanche une baisse de 3.4 %.

Sur les douze derniers mois, l’augmentation des prix est significative

Au regard des douze derniers mois, l’Insee constate une augmentation de 4.9 % des prix à la consommation à Mayotte. Cette hausse est cependant moindre que celle observée en France, hors 101e département, avec + 5.8 %. En effet, contrairement à la France hors Mayotte, l’augmentation des prix de l’énergie sur l’île au lagon sur un an a été moins forte avec + 29.4 % contre + 33.1 %. Dans les deux cas, ce renchérissement des prix de l’énergie est imputable à ceux des produits pétroliers. En ce qui concerne la Martinique et La Réunion, cette augmentation du prix de l’énergie s’élève respectivement à 20.2 % et

26.6 %.

Concernant le prix de l’alimentaire, l’augmentation sur les douze derniers mois reste significative avec + 8.2 %, essentiellement tirés vers le haut selon l’Insee par « une augmentation prononcée du prix des produits frais (+ 19.2 %) et des viandes et volailles (+ 11.6 %). En comparaison, sur la même période, le prix de l’alimentaire a connu une hausse de 4.8 % en Martinique et 4.7 % à La Réunion, contre 5.8 % en France hors Mayotte. Pour ce qui est des produits manufacturés, la hausse sur un an à Mayotte s’élève à + 1.3% contre 2% en Martinique et 2.5 % à La Réunion. Enfin, les prix portant sur les services ont augmenté de 1 % sur les douze derniers mois et le tabac 3.7 %. En définitive, si la hausse des prix sur un an a été moindre qu’en France, hors Mayotte, cette augmentation a été plus marquée dans le 101e département qu’à la Martinique (4.6 %) ou à La Réunion (4.2%).

Pierre Mouysset