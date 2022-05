Handball : distribution d’équipements par la Ligue pour accompagner les potentiels mahorais

Pour accroitre les chances des candidats qui espère un avenir dans ce sport, et notamment sur la formation de juges arbitres jeunes, la Ligue de handball leur fournit des équipements adéquats.

Dans le cadre des finalités intercomités qui se dérouleront du 30 mai au 6 juin 2022 à Bourges et à Orléans, la Ligue de handball de Mayotte procédera à la distribution des équipements pour la délégation de Mayotte, le samedi 21 mai 2022 à 14h au Gymnase de Cavani.

Ces finalités sont la compétition fédérale de référence des jeunes joueurs(euses) de 12-13 ans. L’un des enjeux de ces finalités est d’assurer, la détection des forts potentiels, afin de leur faciliter l’accès au programme d’accession pôle espoir ainsi que la formation des Juges arbitres jeunes (JAJ).

La délégation de Mayotte sera composée des 2 sélections(filles et garçons), de 2 entraineurs par sélection, d’un représentant du bureau directeur,d’un binôme d’arbitrage, ainsi que d’un accompagnateur arbitrage. Les équipes ultramarines se rencontreront en amont lors d’un tournoi du 1erau 2 juin 2022 et les finales se dérouleront du4 au 5 juin 2022.

Le président de la Ligue remercie ses partenaires dont le Conseil départemental et la DRAJES qui nous accompagnent dans ces actions pour la promotion du handball et en faveur de nos jeunes joueuses et joueurs.