Un partenariat Pôle-emploi et CSSM pour “ne pas rater son entrée dans la retraite”

Un papier vous manque et votre retraite a tôt fait de perdre quelques précieux euros. Au niveau national, les Carsat (caisses de retraite) et Pôle Emploi se rapprochent pour accompagner les demandeurs d’emploi arrivant à l’âge de la retraite. L’idée de la convention signée ce mercredi entre les deux structures est donc de créer des groupes d’information animés par les deux administration afin que les séniors soient le mieux informés possible. Objectif affiché, “ne pas rater son entrée dans la retraite” indique Ymane Alihamidi-Chanfi, directrice générale de la CSSM. En signant cette nouvelle convention qui lie la CSSM à Pôle Emploi Mayotte, “on s’adresse à un public spécifique qui est celui des demandeurs d’emploi, pour s’assurer qu’ils aient les bonnes informations via des ateliers spécifiques pour bien les accompagner jusqu’à la retraite” poursuit-elle.

En premier lieu, parce qu’il n’est pas toujours évident de bien préparer son dossier quand on est déconnecté du monde du travail, parfois isolé, et qu’on n’a pas toujours gardé des traces de toute sa carrière. L’enjeu premier, c’est que “quand des demandeurs d’emploi se présentent en sachant que dans un ou deux ans ils seront à la retraite, ils ne soient pas tous seuls face à la CSSM mais qu’ils soient collectivement accompagnés pour bien préparer leur retraite”. Et ainsi éviter des difficultés trop fréquemment rencontrées.

“Ce qu’on veut éviter c’est un calcul qui repose sur de mauvaises informations. Une fois calculée, la retraite est servie sur la base des éléments qui sont fournis. Si on ne sait pas bien préparer ses documents, savoir qu’il faut aller rechercher l’ensemble de sa carrière, s’assurer que tout est bien calculé, une fois qu’on a démarré c’est difficile de revenir en arrière” complète la directrice de la CSSM. Premier écueil constaté, des usagers qui pour diverses raisons “n’ont pas su conserver les documents” comme leurs fiches de paye ou attestations d’employeurs.

Archives brûlées, pensions qui partent en fumée

A cette problématique nationale s’ajoutent des enjeux locaux.

“A la caisse de Mayotte on a plusieurs sujets. Celui du plafond, qui fait que le montant est inférieur, donc avec un montant inférieur, il faut vraiment avoir un maximum de documents qui nous permettent de bien calculer” rappelle Ymane Alihamidi-Chanfi. “Puis on a une période lacunaire. En 1993, un incendie avait ravagé le centre-ville de Mamoudzou suite à des manifestations, et la caisse avait été brûlée, avec des archives, dont celles relatives à la retraite, le régime de retraite ayant été créé en 1987. On a donc eu des difficultés à remonter les éléments, bulletins et attestations employeurs.” Depuis, des discussions ont été menées avec les ministères concernés pour que soient acceptés des témoignages et tous documents permettant d’attester de l’emploi d’un usager à une date donnée, et éviter de perdre des trimestres.

Y.D.