304 millions d’euros pour “tout changer” dans l’interco du nord

La signature date du 15 avril, mais réserve électorale oblige, la communication a été mise en sourdine jusqu’à ce jour. La Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte a signé le contrat de relance et de transition écologique (CRTE), avec à la clé des sommes colossales à investir dans plusieurs secteurs. Dans son communiqué, l’interco évoque un accord “historique, car elle lance la mise en œuvre de ces projets profitables à tous” signé par le préfet Thierry Suquet et le président de l’interco Assani Saïndou Bamcolo.

Ce dernier salue ce pas en avant, déjà franchi par les intercos du Sud et de Petite Terre.

Après 6 ans d’encéphalogramme plat pour des raisons de combats de leadership entre les 4 communes qui la composent, Koungou, Bandraboua, Mtsamboro et Acoua, l’interco s’est réveillée avec les municipales de 2020. Baptisée Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (CAGNM) a dans son sein le port de Longoni, le futur lycée du bâtiment sis sur la même commune, et un potentiel touristique non négligeable, notamment sur Mtsamboro, et toute la partie Nord-ouest de l’île.

Les 4 maires veulent donc désormais faire dans le “concret”, “avec le port de Longoni, le Grand Nord est le poumon économique de l’île”, sans oublier la transition écologique, “une urgence pour toute l’ile de Mayotte”, et la solidarité et la cohésion sociale, “lutter contre la pauvreté pour l’avenir de notre jeunesse. »

En tout, ce sont 304 millions d’euros sur 6 ans du CRTE, dont une partie s’appuie sur le Contrat de convergence de l’Etat, qui vont pouvoir être déployé. En concertation avec l’État, le Conseil départemental, l’intercommunalité du Grand Nord de Mayotte et tous ses acteurs économiques, un grand plan d’actions a ainsi été lancé pour la première fois sur ce territoire.

• 88 millions d’euros financeront 69 actions des quatre communes (Koungou, Bandraboua, Mtsamboro et Acoua), et 8,9 millions pour 46 actions de la CAGNM qui seront lancées dès cette année 2022.

• 7,2 millions seront investis pour la viabilité en 4 phases de la piste agricole et touristique entre Dzoumogné et Mtsamboro.

• 44 millions sont dédiés au développement commercial du territoire en termes de traitement des déchets, le développement du port de Longoni, l’établissement de zones commerciales, leur approvisionnement, l’accompagnement de dizaines d’exploitants, l’aménagement de parcelles (dont actuellement la zone industrielle entre Kangani et Longoni), des ateliers de transformation et de stockage, la construction d’un port de pêche structurant à M’tsamboro en aménageant des points de débarquement équipés à Koungou, Bandraboua et Acoua.

• 3,1 millions sont consacrés au tourisme et à l’attractivité du territoire, avec l’harmonisation et la sécurisation de 8 points de vue et l’entretien de 4 plages choisies par les élus.

• 153 millions serviront à la création de 8 pièges à déchets avec le Parc Marin, avance la CAGNM. Une somme considérable, pour des pièges à déchets, 50% de la somme totale du CRTE.

Enfin, la mobilité sera aussi à l’honneur, avec le projet de créer un hub similaire à celui de Dembéni, en organisant des parkings, des snacks, des salles d’attente pour les agents du STM, une billetterie et une zone d’amarrage.