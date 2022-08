Le Réseau EEDD 976, plus d’autonomie grâce à son statut d’association loi 1901

Existant depuis 2015 à Mayotte, le Réseau EEDD 976, coordonné par Mayotte Nature Environnement, regroupe des acteurs associatifs et institutionnels issus de différents domaines d’activités qui œuvrent sur diverses thématiques liés à l’EEDD tout en participant régulièrement aux différentes rencontres. Ces acteurs sont autant partenaires que bénéficiaires du projet et les actions sont développées par et pour le réseau.

Des prérogatives bien définies

Réseau EEDD 976 remplit quatre missions spécifiques qu’il s’agisse de la mutualisation des moyens et des compétences, la diffusion d’informations ou encore l’accompagnement des acteurs de terrain et le développement de projet collectifs expérimentaux.

Son objectif tient au changement des comportements, des pratiques favorisant la préservation de l’environnement ainsi que le développement local et global durable.

De multiples points clés seront abordés

L’assemblée générale constitutive du jeudi 19 mai abordera plusieurs points clés tels que la présentation du Réseau EEDD 976 et ses travaux entrepris, la validation des statuts, l’élection du Conseil d’administration, l’élection du mandataire administratif et financier, avant d’aborder un temps pour les questions diverses.

Si la rencontre est prévue à partir de 14h au jardin botanique de Coconi, l’accueil se fera dès 12H30 avec un buffet déjeunatoire.

Vous trouverez en téléchargement le projet des statuts.